Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов
Власти и полиция собирают информацию о пострадавших и разрушениях, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – сообщил Игорь Терехов.
Враг ударил ракетами С-300 по Харькову, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Власти и полиция собирают информацию о пострадавших и разрушениях, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".