Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов

Власти и полиция собирают информацию о пострадавших и разрушениях, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – сообщил Игорь Терехов.

Враг ударил ракетами С-300 по Харькову, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.