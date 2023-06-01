Live
  • Четверг 01.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов

Происшествия 14:10   01.06.2023
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов

Власти и полиция собирают информацию о пострадавших и разрушениях, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – сообщил Игорь Терехов.

Враг ударил ракетами С-300 по Харькову, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Читайте также: В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
01.06.2023
«Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе», — Синегубов
«Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе», — Синегубов
01.06.2023
Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов
Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов
01.06.2023
В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
01.06.2023
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
01.06.2023
Белгородщина: жители Шебекино бегут в Белгород, ЛСР уничтожает технику врага
Белгородщина: жители Шебекино бегут в Белгород, ЛСР уничтожает технику врага
01.06.2023

Новости по теме:

14:30
«Мы готовились и в процессе войны», – Терехов об укрытиях в Харькове
14:20
«Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе», — Синегубов
14:10
Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов
14:01
В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
13:16
Прокуратура требует отремонтировать историческое здание на Полтавском Шляхе

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Власти и полиция собирают информацию о пострадавших и разрушениях, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".