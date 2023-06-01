В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
Днем 1 июня в Харькове слышны взрывы.
По меньшей мере два взрыва прозвучали около 13.50.
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 1 июня в Харькове слышны взрывы.".