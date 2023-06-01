У Харкові чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
Вдень 1 червня у Харкові чутно вибухи.
Щонайменше два вибухи пролунали близько 13:50.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Вдень 1 червня у Харкові чутно вибухи.".