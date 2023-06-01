Харківські бійці 92 ОМБр та ДПСУ показали, що знищили у ворога за кілька днів
Протягом останніх кілька днів артилеристи 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка та бійці ДПСУ знищили 12 місць розміщення ворога.
Відео вдалих відпрацювань опублікували у ДПСУ.
На Сватівському напрямку українські захисники також знищили ворожі склад боєкомплекту, 7 вантажівок, 1 МТЛБ, 1 ЗРК ТОР та 2 САУ.
Таких успіхів воїни досягли за 188 бойових вильотів.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх кілька днів артилеристи 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка та бійці ДПСУ знищили 12 місць розміщення ворога.".