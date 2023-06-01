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Харківські бійці 92 ОМБр та ДПСУ показали, що знищили у ворога за кілька днів

Суспільство 12:45   01.06.2023
Вікторія Яковенко
Харківські бійці 92 ОМБр та ДПСУ показали, що знищили у ворога за кілька днів

Протягом останніх кілька днів артилеристи 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка та бійці ДПСУ знищили 12 місць розміщення ворога.

Відео вдалих відпрацювань опублікували у ДПСУ.

На Сватівському напрямку українські захисники також знищили ворожі склад боєкомплекту, 7 вантажівок, 1 МТЛБ, 1 ЗРК ТОР та 2  САУ.

Таких успіхів воїни досягли за 188 бойових вильотів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх кілька днів артилеристи 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка та бійці ДПСУ знищили 12 місць розміщення ворога.".