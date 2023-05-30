Бійці 92 ОМБр із Харкова знищують ворога цивільним коптером (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка удосконалили цивільний коптер, перетворивши його на ударний.

Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко. На відео видно, як удосконалений дрон скидає боєприпаси по позиціях ворога на Бахмутському напрямку.

«Цивільний коптер в умілих руках стає ударним», – написав Федоренко.