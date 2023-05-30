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Бійці 92 ОМБр із Харкова знищують ворога цивільним коптером (відео)

Суспільство 12:23   30.05.2023
Вікторія Яковенко
Бійці 92 ОМБр із Харкова знищують ворога цивільним коптером (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка удосконалили цивільний коптер, перетворивши його на ударний.

Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко. На відео видно, як удосконалений дрон скидає боєприпаси по позиціях ворога на Бахмутському напрямку.

«Цивільний коптер в умілих руках стає ударним», – написав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 12:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка удосконалили цивільний коптер, перетворивши його на ударний.".