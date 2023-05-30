Бойцы 92 ОМБр из Харькова уничтожают врага гражданским коптером (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко усовершенствовали гражданский коптер, превратив его в ударный.
Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.
На видео видно, как усовершенствованный дрон сбрасывает боеприпасы по позициям врага на Бахмутском направлении.
«Гражданский коптер в умелых руках становится ударным», — написал Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко усовершенствовали гражданский коптер, превратив его в ударный.".