Live
  • Вторник 30.05.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Бойцы 92 ОМБр из Харькова уничтожают врага гражданским коптером (видео)

Общество 12:23   30.05.2023
Виктория Яковенко
Бойцы 92 ОМБр из Харькова уничтожают врага гражданским коптером (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко усовершенствовали гражданский коптер, превратив его в ударный.

Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.

На видео видно, как усовершенствованный дрон сбрасывает боеприпасы по позициям врага на Бахмутском направлении.

«Гражданский коптер в умелых руках становится ударным», — написал Федоренко.

Читайте также: Бойцы 92 ОМБр из Харькова показали, как в Бахмуте дроном бьют врагов (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)
Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)
30.05.2023
В Харькове во время ремонта спортплощадок разворовали 2,2 млн грн: кто виноват
В Харькове во время ремонта спортплощадок разворовали 2,2 млн грн: кто виноват
30.05.2023
Бойцы 92 ОМБр из Харькова уничтожают врага гражданским коптером (видео)
Бойцы 92 ОМБр из Харькова уничтожают врага гражданским коптером (видео)
30.05.2023
На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов
На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов
30.05.2023
На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области
На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области
30.05.2023

Новости по теме:

12:01
В Харьковской области работают саперы: где будет «громко» — ХОВА
11:13
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
08:08
Пригожин нападает на Путина, потому что не получил награду за Бахмут — ISW
15:23
Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
12:14
ISW: наемники «Вагнера» выходят из Бахмута, туда перекидывают «ДНРовцев»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бойцы 92 ОМБр из Харькова уничтожают врага гражданским коптером (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 12:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко усовершенствовали гражданский коптер, превратив его в ударный.".