Бойцы 92 ОМБр из Харькова уничтожают врага гражданским коптером (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко усовершенствовали гражданский коптер, превратив его в ударный.

Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.

На видео видно, как усовершенствованный дрон сбрасывает боеприпасы по позициям врага на Бахмутском направлении.

«Гражданский коптер в умелых руках становится ударным», — написал Федоренко.