Бойцы 92 ОМБр из Харькова показали, как в Бахмуте дроном бьют врагов (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко продемонстрировала, как уменьшают количество врагов в Бахмуте.

«Перед тем, как вторгаться на территорию Украины, нужно включать голову. Иначе можно остаться без нее. Бахмут. Работает рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко», — говорится в сообщении.

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