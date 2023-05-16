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Бойцы 92 ОМБр из Харькова показали, как в Бахмуте дроном бьют врагов (видео)

Происшествия 16:55   16.05.2023
Оксана Якушко
Бойцы 92 ОМБр из Харькова показали, как в Бахмуте дроном бьют врагов (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко продемонстрировала, как уменьшают количество врагов в Бахмуте. 

«Перед тем, как вторгаться на территорию Украины, нужно включать голову. Иначе можно остаться без нее. Бахмут. Работает рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко», — говорится в сообщении.

Солдат армии рф прятался в окопе, однако это не уберегло его от точного удара украинского БПЛА.

Поддержка ВСУ пополняет статистику ликвидированного врага, напоминают украинские воины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 16:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко продемонстрировала, как уменьшают количество врагов в Бахмуте. ".