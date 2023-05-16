Бійці 92 ОМБр з Харкова показали, як у Бахмуті дроном нищать ворогів (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продемонструвала, як зменшують кількість ворогів у Бахмуті.
«Перед тим як вторгатися на територію України, потрібно включати голову. Інакше можна залишитися без неї. Бахмут. Працює рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка», – йдеться у повідомленні.
Солдат армії рф ховався в окопі, але це не вберегло його від точного удару українського БПЛА.
Підтримка ЗСУ поповнює статистику ліквідованого ворога, нагадують українські воїни.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 16:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продемонструвала, як зменшують кількість ворогів у Бахмуті. ".