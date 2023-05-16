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На Харківщині прикордонники приземлили ворожий дрон “Картограф” (фото)

Суспільство 12:02   16.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині прикордонники приземлили ворожий дрон “Картограф” (фото) Фото: ДПСУ

Прикордонники збили російський дрон-розвідник, так званий «Картограф» з 12 камерами.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Днями, під час виконання бойових завдань, бійці Держприкордонслужби виявили безпілотний літальний апарат, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України», – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники приземлили ворожий дрон за допомогою спеціальних технічних засобів.

Це виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий «Картограф». Він має камеру із 12-ма об’єктивами та входить до «сімейства» багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро».

Російські окупанти таким чином намагаються проводити повітряну розвідку й пускати в дію БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій, додали у ДПСУ.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники збили російський дрон-розвідник, так званий «Картограф» з 12 камерами.".