На Харківщині прикордонники приземлили ворожий дрон “Картограф” (фото)
Прикордонники збили російський дрон-розвідник, так званий «Картограф» з 12 камерами.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
«Днями, під час виконання бойових завдань, бійці Держприкордонслужби виявили безпілотний літальний апарат, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України», – зазначили у ДПСУ.
Прикордонники приземлили ворожий дрон за допомогою спеціальних технічних засобів.
Це виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий «Картограф». Він має камеру із 12-ма об’єктивами та входить до «сімейства» багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро».
Російські окупанти таким чином намагаються проводити повітряну розвідку й пускати в дію БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій, додали у ДПСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 12:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники збили російський дрон-розвідник, так званий «Картограф» з 12 камерами.".