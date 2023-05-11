Куп’янські поліцейські показали свій новий дрон і розповіли, що він може

У криміналістів у прифронтовому місті Куп’янськ Харківської області тепер є дрон Mavik 2. Він допоможе правоохоронцям фіксувати наслідки ворожих атак та рятувати постраждалих.

Про це пише у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“Дрон оснащений тепловізійною камерою та гучномовцем. Вже маємо в області приклад, коли вдалося врятувати життя жертв обстрілу завдяки безпілотнику”, – розповідає Болвінов.

Він додав, що криміналісти та слідчі тепер також мають нові об’єктиви та фотоапарати для фіксації воєнних злочинів росіян.