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Куп’янські поліцейські показали свій новий дрон і розповіли, що він може

Суспільство 18:50   11.05.2023
Олена Нагорна
Куп’янські поліцейські показали свій новий дрон і розповіли, що він може

У криміналістів у прифронтовому місті Куп’янськ Харківської області тепер є дрон Mavik 2. Він допоможе правоохоронцям фіксувати наслідки ворожих атак та рятувати постраждалих.

Про це пише у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“Дрон оснащений тепловізійною камерою та гучномовцем. Вже маємо в області приклад, коли вдалося врятувати життя жертв обстрілу завдяки безпілотнику”, – розповідає Болвінов.

Він додав, що криміналісти та слідчі тепер також мають нові об’єктиви та фотоапарати для фіксації воєнних злочинів росіян.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У криміналістів у прифронтовому місті Куп’янськ Харківської області тепер є дрон Mavik 2. Він допоможе правоохоронцям фіксувати наслідки ворожих атак та рятувати постраждалих.".