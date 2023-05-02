Sirko: перший серійний український безпілотник презентували харків’яни (фото)

Харківські винахідники з компанії Skyassist розробили перший український серійний безпілотник Sirko. Апарат-розвідник долає відстань до 50 км углиб фронту. До кінця літа планується поставити 2 тисячі таких дронів на фронт.

“БпЛА Sirko — це тактичний розвідник літакового типу з нерухомим крилом. Він може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів, в офлайн-режимі — до 50 км”, – розповів голова наглядової ради Skyassist Ігор Криничко, передає “АрміяInform”.

Безпілотник має литий корпус, що дозволяє організувати процес його зборки на конвеєрі та забезпечити масове виробництво.

“Ми маємо змогу збирати до тисячі БпЛА на місяць. Водночас при належному фінансуванні ми можемо масштабувати наші виробничі потужності, оскільки технологія штампування дозволяє робити близько 200 бортів на день. Вартість безпілотника без станції – 3 тисячі доларів. З наземною станцією, залежно від комплектації — до 9 тисяч доларів”, – розповідає Криничко.

Sirko має 93 сантиметри у крилах і вважається надлегким, оскільки важить 1,37 кілограма. Заряду акумулятора вистачає, щоб подолати відстань до 130-140 км на висоті близько тисячі метрів. У повітрі безпілотник може перебувати до півтори години залежно від погодних умов – наприклад, при сильному вітрі цей час зменшується.

На Sirko встановлені чотири 4К-камери. Відеозапис на борт оператора передається онлайн. Безпілотник може працювати й в офлайн-режимі, записуючи інформацію на камеру. Також апарат здатний летіти за заздалегідь розробленим маршрутом.

За словами конструкторів, апарат зроблений із полімерного матеріалу, який є повністю радіопрозорим – у режимі радіомовчання засоби електронної боротьби супротивника його не бачать або сприймають як птаха.

Відрізняє Sirko від інших відомих безпілотників і те, що його оператори можуть керувати ним з укриття, наприклад, бліндажу.

“Відомий всім БпЛА Mavic керується лише вручну. А його пульти керування випромінюють радіохвилі, які ворог може зафіксувати. Тобто з міркувань безпеки перебувати на місцевості оператор може дуже короткий час, а маршрут польоту БпЛА буде також недовгим. Будова ж нашого комплексу подовжує роботу оператора, а також може врятувати його життя у випадку, якщо РЕБ противника зафіксує роботу станції та відкриє вогонь в її напрямку”, — пояснює Криничко.



Фото: “АрміяInform”

Опанувати управління Sirko можна протягом двох-трьох тижнів, кажуть виробники. Школа операторів знаходиться безпосередньо на виробництві.

За словами Криничка, зараз підприємство – на стадії підписання державної угоди на постачання комплексів, зокрема з Міноборони. Невдовзі розробники презентують перший ударний безпілотник українського виробництва.