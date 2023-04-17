Армія дронів: як харківська 92 ОМБр один за одним знищує танки ворога (відео)

У харківській 92-й окремій механізованій бригаді ім. кошового отамана Івана Сірка показали, як за допомогою коптерів та ударних дронів виявляють та знищують ворожі танки та загарбників.

“Що таке армія ХХІ століття? Це армія, де дронів буде більше, аніж людей. Без перебільшення – безпілотники бережуть від нераціональних втрат особового складу на фронті. Коптери – це очі війська, які дозволяють проводити відносно безпечну розвідку, корегувати вогонь артилерії, а ударні дрони – завдавати ураження по позиціях ворога на відстані. За цим майбутнє. Переможе той, хто лідируватиме саме у технологічній війні”, – пише командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр Юрій Федоренко.

Відео: Юрій Федоренко

За його словами, проєкт “Армія дронів” частково забезпечує роту необхідними технічними апаратами.

Федоренко переконаний, що українські державні та приватні підприємства мають виробляти дрони, як розвідувальні, так і ударні, у промислових масштабах.