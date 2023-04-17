Армия дронов: харьковская 92 ОМБр один за другим уничтожает танки РФ (видео)
В харьковской 92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко показали, как при помощи коптеров и ударных дронов обнаруживают и уничтожают вражеские танки и захватчиков.
«Что такое армия XXI века? Это армия, где дронов будет больше, чем людей. Без преувеличения — беспилотники берегут от нерациональных потерь личного состава на фронте. Коптеры — это глаза войска, которые позволяют проводить относительно безопасную разведку, корректировать огонь артиллерии, а ударные дроны — наносить поражение по позициям врага на расстоянии. За этим будущее. Победит тот, кто будет лидировать именно в технологической войне», — пишет командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр Юрий Федоренко.
Видео: Юрий Федоренко
По его словам, проект «Армия дронов» частично обеспечивает роту необходимыми техническими аппаратами.
Федоренко убежден, что украинские государственные и частные производители должны производить дроны, как разведывательные, так и ударные, в промышленных масштабах.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 23:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковской 92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко показали, как при помощи коптеров и ударных дронов обнаруживают и уничтожают вражеские танки и захватчиков.".