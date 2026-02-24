Сырский лично наградил младшего сержанта из харьковской 92-й ОШБр (фото)

Медаль «За добросовестную службу» из рук Главкома ВСУ полчил Виктор Войтенко, который защищает Украину с 2022 года. Сейчас — в составе 92-й ОШБр.

Фото награждения опубликовала пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП.

«За добросовестную службу, стойкость, верность боевому братству и преданность защите Украины, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский лично вручил защитнику из Харьковщины медаль, — прокомментировали в сообщении. — Младший сержант Войтенко Виктор присоединился к войску в 2022 году. Защищает Украину в составе 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко».

92-я ОШБр (в 2022-м — еще ОМБр) защищала Харьковскую область с первых минут российского полномасштабного вторжения в 2022 году. О событиях, происходивших в течение нескольких дней до вторжения и 24 февраля 2022 года рассказывали Герой Украины, бывший командир 92-й ОМБр Павел Федосенко и командир батальона 92 ОМБр с позывным «Философ».

Видео: 92 ОМБр

Так, уже в 19:00 23 февраля 2022 года колонна российской техники — около 100 единиц — стояла в 500 метрах от пропускного пункта на границе с Харьковщиной. «Философ» принял решение вывести свой батальон на боевые позиции. К часу ночи защитники Украины уже сосредоточились в районах и настроили связь.

«Когда возвращались назад, мне водитель говорит: смотри, сигнальная ракета. Это было 4 часа 58 минут 24 февраля. Сначала была зеленая сигнальная ракета, после чего пошли залпы РСЗО. То есть мы ехали посредине и видели – передо мной – как Харьков горит просто. Это части ПВО, какие-то нефтебазы, по чугуевской военной части тогда прилетело – по авиагородку. Это было такое сплошное зарево», — вспоминал командир.

О происходящем военные доложили командованию и получили команду «Всем к бою».

«Мы их встретили. Ярко встретили. Им понравилось. Они остались не НА Украине, а В Украине навсегда».