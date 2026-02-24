Live

Сырский лично наградил младшего сержанта из харьковской 92-й ОШБр (фото)

Фронт 17:22   24.02.2026
Оксана Горун
Сырский лично наградил младшего сержанта из харьковской 92-й ОШБр (фото) Фото: 92 ОШБр

Медаль «За добросовестную службу» из рук Главкома ВСУ полчил Виктор Войтенко, который защищает Украину с 2022 года. Сейчас — в составе 92-й ОШБр.

Фото награждения опубликовала пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП.

«За добросовестную службу, стойкость, верность боевому братству и преданность защите Украины, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский лично вручил защитнику из Харьковщины медаль, — прокомментировали в сообщении. — Младший сержант Войтенко Виктор присоединился к войску в 2022 году. Защищает Украину в составе 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко».

92-я ОШБр (в 2022-м — еще ОМБр) защищала Харьковскую область с первых минут российского полномасштабного вторжения в 2022 году. О событиях, происходивших в течение нескольких дней до вторжения и 24 февраля 2022 года рассказывали Герой Украины, бывший командир 92-й ОМБр Павел Федосенко и командир батальона 92 ОМБр с позывным «Философ».

Видео: 92 ОМБр

Так, уже в 19:00 23 февраля 2022 года колонна российской техники — около 100 единиц — стояла в 500 метрах от пропускного пункта на границе с Харьковщиной. «Философ» принял решение вывести свой батальон на боевые позиции. К часу ночи защитники Украины уже сосредоточились в районах и настроили связь.

«Когда возвращались назад, мне водитель говорит: смотри, сигнальная ракета. Это было 4 часа 58 минут 24 февраля. Сначала была зеленая сигнальная ракета, после чего пошли залпы РСЗО. То есть мы ехали посредине и видели – передо мной – как Харьков горит просто. Это части ПВО, какие-то нефтебазы, по чугуевской военной части тогда прилетело – по авиагородку. Это было такое сплошное зарево», — вспоминал командир.

Читайте также: Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения

О происходящем военные доложили командованию и получили команду «Всем к бою».

«Мы их встретили. Ярко встретили. Им понравилось. Они остались не НА Украине, а В Украине навсегда».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, удар по газодобыче
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, удар по газодобыче
24.02.2026, 18:30
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
24.02.2026, 14:16
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули
Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули
24.02.2026, 14:07
Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз
Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз
24.02.2026, 18:25

Новости по теме:

04.08.2025
Зеленский на Харьковщине встречался с защитниками Липцев и Волчанска (видео)
07.05.2025
Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр
10.09.2024
Как сорвали штурм врага на Харьковщине, показала 92-я ОШБр (видео)
03.09.2024
Федоренко: в районе Глубокого на севере от Харькова потерь позиций не допущено
23.08.2024
«Мы защищали этот город с первых дней»: 92-я ОШБр поздравляет с Днем Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сырский лично наградил младшего сержанта из харьковской 92-й ОШБр (фото)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 17:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медаль «За добросовестную службу» из рук Главкома ВСУ полчил Виктор Войтенко, который защищает Украину с 2022 года. Сейчас — в составе 92-й ОШБр".