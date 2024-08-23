«Мы защищали этот город с первых дней»: 92-я ОШБр поздравляет с Днем Харькова
Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, поздравили харьковчан с 370-летием города.
Видео с обращениями военных к горожанам опубликовали в Telegram-канале бригады.
«Мы защищали этот город с первых дней. Окружная, Салтовка, 134-я школа. И где бы я ни был, я мечтаю вернуться в наш украинский Харьков», — отметил один из защитников.
«Приятно, что обычные люди нам несут сигареты, воду, еду. Делились всем последним, для того, чтобы Харьков не сдался, а держался», — констатировал еще один боец.
«Дети города Харькова, не бойтесь! Мы с вами, делаем все возможное, чтобы вас защитить, чтобы не было «прилетов», чтобы вы учились в обычных школах и садиках», — сказал один из военных.
Видео: 92-я ОШБр/Telegram
Защитники называли Харьков городом контрастов и будущего, городом парков и скверов, городом легендарного футбольного клуба «Металлист». Они также выразили уверенность в победе Украины и в том, Харьков после восстановления станет только красивее.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, день города, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 14:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, поздравили харьковчан с 370-летием города.".