«Мы защищали этот город с первых дней»: 92-я ОШБр поздравляет с Днем Харькова

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, поздравили харьковчан с 370-летием города.

Видео с обращениями военных к горожанам опубликовали в Telegram-канале бригады.

«Мы защищали этот город с первых дней. Окружная, Салтовка, 134-я школа. И где бы я ни был, я мечтаю вернуться в наш украинский Харьков», — отметил один из защитников.

«Приятно, что обычные люди нам несут сигареты, воду, еду. Делились всем последним, для того, чтобы Харьков не сдался, а держался», — констатировал еще один боец.

«Дети города Харькова, не бойтесь! Мы с вами, делаем все возможное, чтобы вас защитить, чтобы не было «прилетов», чтобы вы учились в обычных школах и садиках», — сказал один из военных.

Видео: 92-я ОШБр/Telegram

Защитники называли Харьков городом контрастов и будущего, городом парков и скверов, городом легендарного футбольного клуба «Металлист». Они также выразили уверенность в победе Украины и в том, Харьков после восстановления станет только красивее.