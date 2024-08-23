“Ми боронили це місто з перших днів”: 92-га ОШБр вітає з Днем Харкова (відео)

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, привітали харків’ян із 370-річчям міста.

Відео зі зверненнями військових до містян опублікували у телеграм-каналі бригади.

“Ми боронили це місто з перших днів. Окружна, Салтівка, 134-та школа. І де б я не був, я мрію повернутися в наш український Харків”, – зазначив один із захисників.

“Приємно, що звичайні люди нам несуть цигарки, воду, їжу. Ділилися останнім, щоб Харків не здався, а тримався”, – констатував ще один боєць.

“Діти міста Харкова, не бійтеся! Ми з вами, робимо все можливе, щоб вас захистити, щоб не було “прильотів”, щоб ви навчалися у звичайних школах і садках”, – сказав один із військових.

Відео: 92-га ОШБр/телеграм

Захисники називали Харків містом контрастів та майбутнього, містом парків та скверів, містом легендарного футбольного клубу «Металіст». Вони також висловили впевненість у перемозі України й у тому, що Харків після відбудови стане кращим і красивішим.