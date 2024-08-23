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Це більше, ніж просто місто – Терехов привітав жителів з Днем Харкова (відео)

Репортаж 08:19   23.08.2024
Вікторія Яковенко
Це більше, ніж просто місто – Терехов привітав жителів з Днем Харкова (відео) скриншот

23 серпня у Харкові відзначають День міста. Харків’ян привітав мер Ігор Терехов.

«Любов до Харкова – вона сильніша за всі руйнування. Харків – це не просто будівлі. Харків – це люди. Ті, хто кожного дня бореться, працює, не втрачає надії. Мешканці Харкова – сила нашого міста. Ми з вами разом. І жоден ворог не зможе зруйнувати те, що ми будуємо в наших серцях. З кожним днем наш Харків стає сильнішим. І навіть у ці найважчі часи – він прекрасний, бо ми наповнюємо його своєю любов’ю. Попереду ще багато роботи, так. Але я вірю – ми впораємось. Ми будемо стояти пліч-о-пліч, і разом відбудуємо наше місто. Бо Харків – це більше, ніж просто місто. Це символ сили, віри й незламності», – написав Терехов у телеграмі.

Відео: Ігор Терехов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 08:19;

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