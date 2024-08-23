Сьогодні 23 серпня: яке свято та день в історії

23 серпня в Україні – День Державного прапора та День Харкова. Рік тому цього дня у РФ упав літак із бунтівником-невдахою Пригожиним на борту. У 1998-му президент України встановив звання Герой України. У 1975-му в Харкові відкрився метрополітен. Цього дня 1943-го військові доповіли про звільнення Харкова від нацистів. У 1939-му підписали пакт Молотова — Ріббентропа з таємним протоколом, в якому СРСР і гітлерівська Німеччина поділили сфери впливу в Європі. У 1628-му вбили герцога Бекінгема. А в 1305-му стратили лідера шотландської боротьби за незалежність Вільяма Воллеса.

Свята та пам’ятні дати 23 серпня

23 серпня в Україні – День Державного Прапора України та День Харкова.

У світі: Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму, Міжнародний день пам’яті про работоргівлю та її ліквідації.

Також відзначають: Всесвітній день нарциса (четверта п’ятниця серпня), День дослідників інтернету, Міжнародний день сліпих собак.

23 серпня в історії

23 серпня 1305 року в Лондоні стратили лідера шотландської боротьби за незалежність Вільяма Воллеса. Докладніше.

23 серпня 1628 року військовий Джон Фельтон убив Джорджа Вільєрса, більш відомого за своїм титулом – герцога Бекінгема. Фельтон ударив Бекінгема ножем у груди. Докладніше.

23 серпня 1939 року міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп та народний комісар закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов підписали “знаменитий” Пакт Молотова – Ріббентропа. Докладніше.

23 серпня 1943 року – офіційна дата вигнання нацистів із Харкова. У ніч на 23 серпня відбувся штурм Харкова військами Степового фронту, внаслідок якого німців вибили з центру та більшої частини районів міста. Але бої на Основі та Новій Баварії тривали до 30 серпня, також була спроба відбити Харків наступом з боку Змієва. Докладніше.

23 серпня 1975 року відкрився Харківський метрополітен. Цього дня запрацювали станції на прольоті від “Вулиці Свєрдлова” (нині “Холодна гора”) до “Московського проспекту” (нині “Турбоатом”). Докладніше.

23 серпня 1989 року до 50-річчя підписання Пакту Молотова-Ріббентропа відбулася акція “Балтійський шлях”. Громадяни Литви, Латвії та Естонії утворили живий ланцюг завдовжки близько 600 км — близько двох мільйонів осіб (найбільший живий ланцюг у світі).

23 серпня 1998 року Президент України Леонід Кучма встановив звання Героя України. Указом він затвердив Статут відзнаки Президента України “Герой України” та описи орденів “Золота Зірка” та ордена Держави. Першим героєм України став президент Національної академії наук України академік Борис Патон.

23 серпня 2004 року указом Президента України встановлено офіційне свято – День Державного Прапора України.

23 серпня 2023 року у РФ розбився літак із керівництвом ПВК “Вагнер” на борту. Цьому фіналу ніби з дешевого бойовика передував не менш безглуздий “бунт Пригожина“. Ватажок “Вагнера” ​​з бандою головорізів на бронетехніці мало не дійшов до Москви, але в останній момент “здав назад”. Пригожина за “похід на Москву” офіційно ніяк не покарали. Збиття літака з Пригожиним та засновником “Вагнера” ​​Уткіним, звичайно ж, офіційно теж не визнали. За версією, яку спромігся озвучити особисто Путін, досвідчені вбивці просто вирішили пограти ручними гранатами на борту літака. Однак численні розслідування ЗМІ та заяви іноземних розвідок зводяться до того, що літак Пригожина або збила російська ППО, або підірвали вибухівкою, яка була на борту.

Церковне свято 23 серпня

23 серпня вшановують пам’ять мученика Луппа. Він жив наприкінці III – на початку IV століття в місті Солунь (Фессалоніки) та був слугою святого Димитрія Солунського. Лупп був поруч із Димитрієм, коли того схопили та вбили язичники. А коли святий помер, Лупп вмочив свій одяг у кров Димитрія і взяв перстень з його руки. Цим одягом із кров’ю та перснем він творив чудеса в Солуні. В тому числі – розбив ідолів у місцевому капищі. Язичники, дізнавшись про це, накинулися на Луппа з мечами, проте замість посікти його посікли одне одного. Святий же продовжував творити чудеса та проповідувати. Схопити його язичникам не вдавалося, спроби вбити його стрілами призвели до того, що знов убивці перестріляли одне одного. Розуміючи, що його рано чи пізно вб’ють, святий Лупп не хотів помирати не хрещеним. Тож помолився Богу, і з неба пролилася вода – так він і прийняв хрещення. А після цього добровільно віддав себе мучителям. Вони відвели Луппа до місцевого правителя. А той, коли не зміг переконати святого зректися Христа наказав піддати його тортурам. А зрештою – вбити мечем.

Народні прикмети

Якщо кроти викопали багато нір, то останні дні серпня будуть дощовими.

Якщо лелеки вже відлітають, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 23 серпня

Краще не брати до рук гострі предмети.

Не можна залишати дітей одних у полі.

Не можна розмовляти із незнайомцями в лісі.