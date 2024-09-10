Как сорвали штурм врага на Харьковщине, показала 92-я ОШБр (видео)
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Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали кадры неудачного штурма ВС РФ на Харьковщине в сентябре.
«Ранним утром тремя единицами бронированной техники – двумя БМП-2 и одним танком Т-72 противник выдвинулся с территории РФ в направлении Украины и, в частности, позиций 92-й бригады. Наши ребята «горячо» встретили оккупантов: работала артиллерия, противотанкисты, БУБпАК «Ахиллес», подразделения БпЛА штурмовых батальонов, рота огневой поддержки», — рассказали они.
Защитники отметили, что дали отпор врагу слаженно и эффективно. В результате – уничтожена вся техника РФ.
Видео: 92 ОШБр им. Ивана Сирко
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, ворог, враг, ВС РФ, сорвали, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали кадры неудачного штурма ВС РФ на Харьковщине в сентябре.".