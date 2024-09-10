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Как сорвали штурм врага на Харьковщине, показала 92-я ОШБр (видео)

Общество 12:53   10.09.2024
Виктория Яковенко
Как сорвали штурм врага на Харьковщине, показала 92-я ОШБр (видео) скриншот

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали кадры неудачного штурма ВС РФ на Харьковщине в сентябре.

«Ранним утром тремя единицами бронированной техники – двумя БМП-2 и одним танком Т-72 противник выдвинулся с территории РФ в направлении Украины и, в частности, позиций 92-й бригады. Наши ребята «горячо» встретили оккупантов: работала артиллерия, противотанкисты, БУБпАК «Ахиллес», подразделения БпЛА штурмовых батальонов, рота огневой поддержки», — рассказали они.

Защитники отметили, что дали отпор врагу слаженно и эффективно. В результате – уничтожена вся техника РФ.

Видео: 92 ОШБр им. Ивана Сирко

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Автор: Виктория Яковенко
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Как сорвали штурм врага на Харьковщине, показала 92-я ОШБр (видео)
Как сорвали штурм врага на Харьковщине, показала 92-я ОШБр (видео)
10.09.2024, 12:53

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали кадры неудачного штурма ВС РФ на Харьковщине в сентябре.".