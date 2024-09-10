Як зірвали штурм ворога на Харківщині, показала 92-га ОШБр (відео)
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Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри невдалого штурму ЗС РФ на Харківщині у вересні.
«Рано-вранці трьома одиницями броньованої техніки – двома БМП-2 та одним танком Т-72 противник висунувся з території РФ у напрямку України і, зокрема, позицій 92-ї бригади. Наші хлопці «гаряче» зустріли окупантів: працювала артилерія, протитанкісти, БУБпАК «Ахіллес», підрозділи БпЛА штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки», – розповіли вони.
Захисники зазначили, що дали відсіч ворогу злагоджено та ефективно. У результаті – знищена уся техніка РФ.
Відео: 92 ОШБр ім. Івана Сірка
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 бригада, ворог, ВС РФ, сорвали, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри невдалого штурму ЗС РФ на Харківщині у вересні.".