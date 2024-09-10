Як зірвали штурм ворога на Харківщині, показала 92-га ОШБр (відео)

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри невдалого штурму ЗС РФ на Харківщині у вересні.

«Рано-вранці трьома одиницями броньованої техніки – двома БМП-2 та одним танком Т-72 противник висунувся з території РФ у напрямку України і, зокрема, позицій 92-ї бригади. Наші хлопці «гаряче» зустріли окупантів: працювала артилерія, протитанкісти, БУБпАК «Ахіллес», підрозділи БпЛА штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки», – розповіли вони.

Захисники зазначили, що дали відсіч ворогу злагоджено та ефективно. У результаті – знищена уся техніка РФ.

Відео: 92 ОШБр ім. Івана Сірка