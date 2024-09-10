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Як зірвали штурм ворога на Харківщині, показала 92-га ОШБр (відео)

Суспільство 12:53   10.09.2024
Вікторія Яковенко
Як зірвали штурм ворога на Харківщині, показала 92-га ОШБр (відео) скриншот

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри невдалого штурму ЗС РФ на Харківщині у вересні.

«Рано-вранці трьома одиницями броньованої техніки – двома БМП-2 та одним танком Т-72  противник висунувся з території РФ у напрямку України і, зокрема, позицій 92-ї бригади. Наші хлопці «гаряче» зустріли окупантів: працювала артилерія, протитанкісти, БУБпАК «Ахіллес», підрозділи БпЛА штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки», – розповіли вони.

Захисники зазначили, що дали відсіч ворогу злагоджено та ефективно. У результаті – знищена уся техніка РФ.

Відео: 92 ОШБр ім. Івана Сірка

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 12:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри невдалого штурму ЗС РФ на Харківщині у вересні.".