Live
  • Вт 10.09.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.38

Окупанти застосували “Сонцепьок” по місту на Харківщині – ОТУВ “Харків”

Події 10:24   10.09.2024
Оксана Горун
Окупанти застосували “Сонцепьок” по місту на Харківщині – ОТУВ “Харків”

В ОТУВ “Харків” повідомили про оперативну обстановку на Харківському напрямку фронту станом на 10:00 10 вересня. Окупанти успіху не мають.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А (“Сонцепьок” – Ред.) по місту. У районі населеного пункту Тихе противник здійснює переміщення малими групами з метою поповнення поточних втрат. Відмічаються випадки відмови особового складу виконувати поставлені завдання“, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Читайте також: Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському

За даними захисників України, минулої доби на Харківському напрямку було два бої. З початку цієї йде один – у районі Вовчанська. Втрати окупантів за добу: 57 загиблих та 64 поранених. Сили оборони знищили та пошкодили 66 одиниць озброєння та військової техніки ворога: дві броньовані машини, шість артсистем, 11 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 44 безпілотники. Також окупантів залишили без 67 укриттів та стартового майданчика запуску БПЛА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Річниця визволення Куп’янська: хронологія подій, кількість зрадників (відео)
Річниця визволення Куп’янська: хронологія подій, кількість зрадників (відео)
10.09.2024, 11:17
Облаштовував для РФ склади з боєприпасами: у Харкові спіймали зрадника
Облаштовував для РФ склади з боєприпасами: у Харкові спіймали зрадника
10.09.2024, 10:24
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
10.09.2024, 08:08
Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському
Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському
10.09.2024, 09:25
40% першокласників Харкова навчаються офлайн – Терехов
40% першокласників Харкова навчаються офлайн – Терехов
10.09.2024, 11:02
Окупанти застосували “Сонцепьок” по місту на Харківщині – ОТУВ “Харків”
Окупанти застосували “Сонцепьок” по місту на Харківщині – ОТУВ “Харків”
10.09.2024, 10:24

Новини за темою:

11:19
Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ
10:36
Підрозділи ЗС РФ на Харківському напрямку відмовляються штурмувати – ЗСУ
10:18
Під Харковом ЗС РФ діють “за донецьким сценарієм” – “Ахіллес”
08:55
Зведення Генштабу: 5 боїв на Харківському напрямку та 15 – на Куп’янському
08:01
Сирський заявив про зв’язок між Харківським напрямком і наступом на Курщині

Ви читали новину: «Окупанти застосували “Сонцепьок” по місту на Харківщині – ОТУВ “Харків”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” повідомили про оперативну обстановку на Харківському напрямку фронту станом на 10:00 10 вересня. Окупанти успіху не мають".