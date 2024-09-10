Окупанти застосували “Сонцепьок” по місту на Харківщині – ОТУВ “Харків”

В ОТУВ “Харків” повідомили про оперативну обстановку на Харківському напрямку фронту станом на 10:00 10 вересня. Окупанти успіху не мають.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А (“Сонцепьок” – Ред.) по місту. У районі населеного пункту Тихе противник здійснює переміщення малими групами з метою поповнення поточних втрат. Відмічаються випадки відмови особового складу виконувати поставлені завдання“, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

За даними захисників України, минулої доби на Харківському напрямку було два бої. З початку цієї йде один – у районі Вовчанська. Втрати окупантів за добу: 57 загиблих та 64 поранених. Сили оборони знищили та пошкодили 66 одиниць озброєння та військової техніки ворога: дві броньовані машини, шість артсистем, 11 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 44 безпілотники. Також окупантів залишили без 67 укриттів та стартового майданчика запуску БПЛА.