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Оккупанты применили «Солнцепек» по городу на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:24   10.09.2024
Оксана Горун
Оккупанты применили «Солнцепек» по городу на Харьковщине — ОТГВ «Харьков» Фото: wikipedia.org

В ОТГВ «Харьков» сообщили об оперативной обстановке на Харьковском направлении фронта по состоянию на 10:00 10 сентября. Оккупанты успеха не имеют.

«В районе населенного пункта Глубокое противник совершает единичное перемещение личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии с целью эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения подразделений на передовых позициях. В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А («Солнцепек» — Ред.) по городу. В районе населенного пункта Тихое противник осуществляет перемещение малыми группами с целью восполнения текущих потерь. Отмечаются случаи отказа личного состава от выполнения поставленных задач», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

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По данным защитников Украины, за минувшие сутки на Харьковском направлении было два боя. С начала этих идет один — в районе Волчанска. Потери оккупантов за сутки: 57 погибших и 64 раненых. Силы обороны уничтожили и повредили 66 единиц вооружения и военной техники врага: две бронированные машины, шесть артсистем, 11 автомобилей, три единицы спецтехники и 44 беспилотника. Также оккупантов оставили без 67 укрытий и стартовой площадки запуска БПЛА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» сообщили об оперативной обстановке на Харьковском направлении фронта по состоянию на 10:00 10 сентября. Оккупанты успеха не имеют".