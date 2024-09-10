Генштаб: отбиты две атаки на Харьковском направлении и 12 – на Купянском
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 10 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковщине и уточнил, какие населенные пункты области попали под авиаудары за минувшие сутки.
В частности, на Харьковском направлении войска РФ атаковали дважды, около Волчанска и Глубокого. А на Купянском – украинские военные отбили 12 вражеских атак, – сообщает Генштаб.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.
Кроме того, в течение прошедших суток оккупанты нанесли авиаудары по Харькову, а также в районе Купянска и Загрызово.
Также ГШ проинформировал о потерях врага.
Читайте также: Главные новости Харькова 10.09: FPV атакуют гражданских, ФАБ-1500 на Купянск
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: авиаудары, война в Украине, Генштаб ВСУ, утренняя сводка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб: отбиты две атаки на Харьковском направлении и 12 – на Купянском»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 09:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 10 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковщине и уточнил, какие населенные пункты области попали под авиаудары за минувшие сутки.".