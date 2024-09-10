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Генштаб: отбиты две атаки на Харьковском направлении и 12 – на Купянском

Украина 09:25   10.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: отбиты две атаки на Харьковском направлении и 12 – на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 10 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковщине и уточнил, какие населенные пункты области попали под авиаудары за минувшие сутки.

В частности, на Харьковском направлении войска РФ атаковали дважды, около Волчанска и Глубокого. А на Купянском – украинские военные отбили 12 вражеских атак, – сообщает Генштаб.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Кроме того, в течение прошедших суток оккупанты нанесли авиаудары по Харькову, а также в районе Купянска и  Загрызово.

Также ГШ проинформировал о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 10 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковщине и уточнил, какие населенные пункты области попали под авиаудары за минувшие сутки.".