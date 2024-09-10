Главные новости Харькова 10 сентября: как прошла ночь

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07:05

Всю ночь была тревога из-за «шахедов»

Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 21:02 9 сентября. Воздушные силы ВСУ информировали об активности российской тактической авиации и пусках КАБов.

Следом на территорию региона залетели российские беспилотники.

ВС ВСУ сообщили, что «шахеды» держат курс в сторону Полтавы. Ближе к утру Воздушные силы дополнили: в воздушном пространстве Украины до 10 групп «шахедов» — в основном над Полтавской и Черкасской областями. На Харьковщине беспилотники уже длительное время не фиксируются, по сообщениям защитников неба. Отбой тревоги дали в 07:05.