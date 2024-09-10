Главные новости Харькова 10 сентября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Всю ночь была тревога из-за «шахедов»
Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 21:02 9 сентября. Воздушные силы ВСУ информировали об активности российской тактической авиации и пусках КАБов.
Следом на территорию региона залетели российские беспилотники.
ВС ВСУ сообщили, что «шахеды» держат курс в сторону Полтавы. Ближе к утру Воздушные силы дополнили: в воздушном пространстве Украины до 10 групп «шахедов» — в основном над Полтавской и Черкасской областями. На Харьковщине беспилотники уже длительное время не фиксируются, по сообщениям защитников неба. Отбой тревоги дали в 07:05.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".