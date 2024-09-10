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Главные новости Харькова 10 сентября: как прошла ночь

Происшествия 07:05   10.09.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 10 сентября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Всю ночь была тревога из-за «шахедов»

Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 21:02 9 сентября. Воздушные силы ВСУ информировали об активности российской тактической авиации и пусках КАБов.

Следом на территорию региона залетели российские беспилотники.

ВС ВСУ сообщили, что «шахеды» держат курс в сторону Полтавы. Ближе к утру Воздушные силы дополнили: в воздушном пространстве Украины до 10 групп «шахедов» — в основном над Полтавской и Черкасской областями. На Харьковщине беспилотники уже длительное время не фиксируются, по сообщениям защитников неба. Отбой тревоги дали в 07:05.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 07:05;

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