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Восстановление Купянска и Изюма: Синегубов о проектах и ​​что для этого нужно

Общество 14:04   10.09.2024
Виктория Яковенко
Восстановление Купянска и Изюма: Синегубов о проектах и ​​что для этого нужно Фото: Юрий Демьяненко

О планах по восстановлению двух городов в Харьковской области — Купянска и Изюма, которые 10 сентября два года назад освободили от оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас есть профильное университетское учреждение, там есть научные работы по восстановлению Изюма и Купянска. Там очень красивые виды, это современные, европейские города. В первую очередь нужны люди, чтобы вернуть туда людей, мы должны вернуть экономику на эти территории. Здесь мы работаем с профильным министерством по разработке отдельных экономических стимулов для этих территорий. Мы будем готовы их внедрять, когда наступит победа», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 14:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах по восстановлению двух городов в Харьковской области — Купянска и Изюма, которые 10 сентября два года назад освободили от оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".