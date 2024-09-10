Восстановление Купянска и Изюма: Синегубов о проектах и что для этого нужно
Фото: Юрий Демьяненко
О планах по восстановлению двух городов в Харьковской области — Купянска и Изюма, которые 10 сентября два года назад освободили от оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«У нас есть профильное университетское учреждение, там есть научные работы по восстановлению Изюма и Купянска. Там очень красивые виды, это современные, европейские города. В первую очередь нужны люди, чтобы вернуть туда людей, мы должны вернуть экономику на эти территории. Здесь мы работаем с профильным министерством по разработке отдельных экономических стимулов для этих территорий. Мы будем готовы их внедрять, когда наступит победа», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Изюм, купянск, проект, синєгубов, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах по восстановлению двух городов в Харьковской области — Купянска и Изюма, которые 10 сентября два года назад освободили от оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".