Live
  • Вт 10.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.38

Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)

Общество 11:17   10.09.2024
Виктория Яковенко
Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео ко второй годовщине освобождения города Купянск. Правоохранители напомнили хронологию событий, сообщили об установленных фактах издевательств над населением, а также назвали количество  предателей и коллаборантов, чьи дела уже переданы в суд.

Правоохранители идентифицировали 5 оккупантов, которые издевались над населением Купянщины. Им сообщили о подозрении.
Установлено 9 застенков на территории Купянского района, где российские захватчики незаконно содержали более 200 гражданских. 9 из них находятся в плену в РФ.

🔹 Правоохранители идентифицировали 5 оккупантов, которые издевались над населением Купянщины. Им сообщили о подозрении.

🔹 Установлено 9 пыточных на территории Купянского района, где российские захватчики незаконно содержали более 200 гражданских. 9 из них находятся в плену в РФ.

🔹 О подозрении сообщено 466 людям в коллаборационной деятельности, 78 – в госизмене.

🔹 В суд направлены обвинительные акты в отношении 305 коллаборантов и 46 предателей.

«Российские военные продолжают и сегодня подвергать город постоянным обстрелам, но даже при таких условиях под украинским флагом восстанавливается жизнь. Прокуроры совместно с другими правоохранителями и международными институтами делают все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто пришел на нашу землю и принес «русский мир». И мы уже имеем результаты», — отметил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
10.09.2024, 07:32
График работы метро в Харькове предлагают пересмотреть
График работы метро в Харькове предлагают пересмотреть
08.09.2024, 13:01
Из-за удара по Харькову пострадали 30 частных домов и ЛЭП: мэр о ликвидации
Из-за удара по Харькову пострадали 30 частных домов и ЛЭП: мэр о ликвидации
10.09.2024, 09:40
Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)
Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)
10.09.2024, 11:17

Новости по теме:

12:52
Торговля людьми на Харьковщине. 14 дел открыли с начала года – полиция
13:46
На Харьковщине открыты новые уголовные дела по нарушениям во время выборов
15:04
ЄС посилив захист викривачів у резонансних справах
16:01
У судах Харківського регіону розглядають три кримінальних провадження щодо корупціонерів (відео)

Вы читали новость: «Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео ко второй годовщине освобождения города Купянск. Правоохранители напомнили хронологию событий, сообщили об установленных фактах издевательств над населением, а также назвали количество  предателей и коллаборантов, чьи дела уже переданы в суд.".