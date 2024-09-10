Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)
В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео ко второй годовщине освобождения города Купянск. Правоохранители напомнили хронологию событий, сообщили об установленных фактах издевательств над населением, а также назвали количество предателей и коллаборантов, чьи дела уже переданы в суд.
Правоохранители идентифицировали 5 оккупантов, которые издевались над населением Купянщины. Им сообщили о подозрении.
Установлено 9 застенков на территории Купянского района, где российские захватчики незаконно содержали более 200 гражданских. 9 из них находятся в плену в РФ.
🔹 Правоохранители идентифицировали 5 оккупантов, которые издевались над населением Купянщины. Им сообщили о подозрении.
🔹 Установлено 9 пыточных на территории Купянского района, где российские захватчики незаконно содержали более 200 гражданских. 9 из них находятся в плену в РФ.
🔹 О подозрении сообщено 466 людям в коллаборационной деятельности, 78 – в госизмене.
🔹 В суд направлены обвинительные акты в отношении 305 коллаборантов и 46 предателей.
«Российские военные продолжают и сегодня подвергать город постоянным обстрелам, но даже при таких условиях под украинским флагом восстанавливается жизнь. Прокуроры совместно с другими правоохранителями и международными институтами делают все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто пришел на нашу землю и принес «русский мир». И мы уже имеем результаты», — отметил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дела, звільнення, коллаборанты, купянск, освобождение, предатели, прокуратура, суд, хронология;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео ко второй годовщине освобождения города Купянск. Правоохранители напомнили хронологию событий, сообщили об установленных фактах издевательств над населением, а также назвали количество предателей и коллаборантов, чьи дела уже переданы в суд.".