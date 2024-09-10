Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео ко второй годовщине освобождения города Купянск. Правоохранители напомнили хронологию событий, сообщили об установленных фактах издевательств над населением, а также назвали количество предателей и коллаборантов, чьи дела уже переданы в суд.

Правоохранители идентифицировали 5 оккупантов, которые издевались над населением Купянщины. Им сообщили о подозрении.

Установлено 9 застенков на территории Купянского района, где российские захватчики незаконно содержали более 200 гражданских. 9 из них находятся в плену в РФ.

🔹 Правоохранители идентифицировали 5 оккупантов, которые издевались над населением Купянщины. Им сообщили о подозрении.

🔹 Установлено 9 пыточных на территории Купянского района, где российские захватчики незаконно содержали более 200 гражданских. 9 из них находятся в плену в РФ.

🔹 О подозрении сообщено 466 людям в коллаборационной деятельности, 78 – в госизмене.

🔹 В суд направлены обвинительные акты в отношении 305 коллаборантов и 46 предателей.

«Российские военные продолжают и сегодня подвергать город постоянным обстрелам, но даже при таких условиях под украинским флагом восстанавливается жизнь. Прокуроры совместно с другими правоохранителями и международными институтами делают все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто пришел на нашу землю и принес «русский мир». И мы уже имеем результаты», — отметил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Видео: Харьковская областная прокуратура