Річниця визволення Куп’янська: хронологія подій, кількість зрадників (відео)

У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео до другої річниці визволення міста Куп’янськ. Правоохоронці нагадали хронологію подій, повідомили про встановлені факти знущань з населення, а також назвали кількість зрадників та колаборантів, чиї справи вже передані до суду.

🔹 Правоохоронці ідентифікували 5 окупантів, які знущались з населення Купʼянщини. Їм повідомили про підозру.

🔹 Встановлено 9 катівень на території Купʼянського району, де російські загарбники незаконно утримували понад 200 цивільних. 9 з них наразі перебувають у полоні в РФ.

🔹 Наразі про підозру повідомлено 466 особам у колабораційній діяльності, 78 – у держзраді.

🔹 До суду направлені обвинувальні акти стосовно 305 колаборантів та 46 зрадників.

«Російські військові продовжують і сьогодні піддавати місто постійним обстрілам, але навіть за таких умов під українським прапором відновлюється життя. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями та міжнародними інституціями роблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності кожного, хто прийшов на нашу землю та приніс «русский мир». І ми вже маємо результати», – зазначив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Відео: Харківська обласна прокуратура