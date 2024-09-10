Річниця визволення Куп’янська: хронологія подій, кількість зрадників (відео)
У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео до другої річниці визволення міста Куп’янськ. Правоохоронці нагадали хронологію подій, повідомили про встановлені факти знущань з населення, а також назвали кількість зрадників та колаборантів, чиї справи вже передані до суду.
🔹 Правоохоронці ідентифікували 5 окупантів, які знущались з населення Купʼянщини. Їм повідомили про підозру.
🔹 Встановлено 9 катівень на території Купʼянського району, де російські загарбники незаконно утримували понад 200 цивільних. 9 з них наразі перебувають у полоні в РФ.
🔹 Наразі про підозру повідомлено 466 особам у колабораційній діяльності, 78 – у держзраді.
🔹 До суду направлені обвинувальні акти стосовно 305 колаборантів та 46 зрадників.
«Російські військові продовжують і сьогодні піддавати місто постійним обстрілам, але навіть за таких умов під українським прапором відновлюється життя. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями та міжнародними інституціями роблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності кожного, хто прийшов на нашу землю та приніс «русский мир». І ми вже маємо результати», – зазначив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.
Відео: Харківська обласна прокуратура
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дела, звільнення, коллаборанты, куп'янск, предатели, прокуратура, суд, хронология;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео до другої річниці визволення міста Куп’янськ. Правоохоронці нагадали хронологію подій, повідомили про встановлені факти знущань з населення, а також назвали кількість зрадників та колаборантів, чиї справи вже передані до суду.".