Відбудова Куп’янська й Ізюма: Синєгубов про проєкти і що для цього потрібно

Про плани щодо відбудови двох міст на Харківщини – Куп’янська й Ізюма, які 10 вересня два роки тому звільнили від окупантів, розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас є профільний університетський заклад, там є наукові роботи щодо відбудови Ізюма і Куп’янська. Там дуже красиві краєвиди, це сучасні, європейські міста. У першу чергу потрібні люди, щоб повернути туди людей ми маємо повернути економіку на ці території. Тут ми працюємо з профільним міністерством щодо розробки окремих економічних стимулів для цих територій. Ми будемо готові їх запроваджувати, коли настане перемога», – зазначив Синєгубов.