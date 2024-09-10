Відбудова Куп’янська й Ізюма: Синєгубов про проєкти і що для цього потрібно
Фото: Юрій Дем’яненко
Про плани щодо відбудови двох міст на Харківщини – Куп’янська й Ізюма, які 10 вересня два роки тому звільнили від окупантів, розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У нас є профільний університетський заклад, там є наукові роботи щодо відбудови Ізюма і Куп’янська. Там дуже красиві краєвиди, це сучасні, європейські міста. У першу чергу потрібні люди, щоб повернути туди людей ми маємо повернути економіку на ці території. Тут ми працюємо з профільним міністерством щодо розробки окремих економічних стимулів для цих територій. Ми будемо готові їх запроваджувати, коли настане перемога», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, відновлення, куп'янск, проект, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани щодо відбудови двох міст на Харківщини – Куп’янська й Ізюма, які 10 вересня два роки тому звільнили від окупантів, розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. ".