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Відбудова Куп’янська й Ізюма: Синєгубов про проєкти і що для цього потрібно

Суспільство 14:04   10.09.2024
Вікторія Яковенко
Відбудова Куп’янська й Ізюма: Синєгубов про проєкти і що для цього потрібно Фото: Юрій Дем’яненко

Про плани щодо відбудови двох міст на Харківщини – Куп’янська й Ізюма, які 10 вересня два роки тому звільнили від окупантів, розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.  

«У нас є профільний університетський заклад, там є наукові роботи щодо відбудови Ізюма і Куп’янська. Там дуже красиві краєвиди, це сучасні, європейські міста. У першу чергу потрібні люди, щоб повернути туди людей ми маємо повернути економіку на ці території. Тут ми працюємо з профільним міністерством щодо розробки окремих економічних стимулів для цих територій. Ми будемо готові їх запроваджувати, коли настане перемога», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 14:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани щодо відбудови двох міст на Харківщини – Куп’янська й Ізюма, які 10 вересня два роки тому звільнили від окупантів, розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.  ".