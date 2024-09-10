У Волчанска на Харьковщине продолжается бой, о котором ГШ сообщал еще днем

Возле Волчанска продолжается единственный за сегодня бой на севере Харьковщины, а на Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 13 раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

На Харьковском направлении противник атаковал неподалеку от Волчанска. Этот бой продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Силы обороны отбили десять атак. Бои продолжаются в районе Лозовой.