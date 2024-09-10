У Волчанска на Харьковщине продолжается бой, о котором ГШ сообщал еще днем
Фото: Генштаб ВСУ
Возле Волчанска продолжается единственный за сегодня бой на севере Харьковщины, а на Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 13 раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.
На Харьковском направлении противник атаковал неподалеку от Волчанска. Этот бой продолжается.
На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Силы обороны отбили десять атак. Бои продолжаются в районе Лозовой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 22:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле Волчанска продолжается единственный за сегодня бой на севере Харьковщины, а на Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 13 раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".