Live
  • Вт 10.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.38

У Волчанска на Харьковщине продолжается бой, о котором ГШ сообщал еще днем

Происшествия 22:45   10.09.2024
Елена Нагорная
У Волчанска на Харьковщине продолжается бой, о котором ГШ сообщал еще днем Фото: Генштаб ВСУ

Возле Волчанска продолжается единственный за сегодня бой на севере Харьковщины, а на Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 13 раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

На Харьковском направлении противник атаковал неподалеку от Волчанска. Этот бой продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Силы обороны отбили десять атак. Бои продолжаются в районе Лозовой.

Читайте также: Враг активно шел на позиции СОУ в районе Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
10.09.2024, 08:08
США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве
США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве
10.09.2024, 18:42
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
10.09.2024, 07:32
У Волчанска на Харьковщине продолжается бой, о котором ГШ сообщал еще днем
У Волчанска на Харьковщине продолжается бой, о котором ГШ сообщал еще днем
10.09.2024, 22:45

Новости по теме:

18:12
Враг активно шел на позиции СОУ в районе Синьковки на Харьковщине — Генштаб
09:25
Генштаб: отбиты две атаки на Харьковском направлении и 12 – на Купянском
23:22
Девять раз атаковал враг на Купянском направлении, два боя продолжаются — ГШ
17:44
6 боев на Купянском направлении шли с начала суток — Генштаб ВСУ
22:11
Главные новости 7.09: удары по Харькову и Малой Даниловке, дело на военкомов

Вы читали новость: «У Волчанска на Харьковщине продолжается бой, о котором ГШ сообщал еще днем»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 22:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле Волчанска продолжается единственный за сегодня бой на севере Харьковщины, а на Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 13 раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".