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Враг активно шел на позиции СОУ в районе Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:12   10.09.2024
Елена Нагорная
Враг активно шел на позиции СОУ в районе Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Пять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и еще один — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонные рубежи украинской армии в районе Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции защитников в районах Синьковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 18:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и еще один — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".