Враг активно шел на позиции СОУ в районе Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Пять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и еще один — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонные рубежи украинской армии в районе Волчанска. Идет бой.
На Купянском направлении противник активно шел на позиции защитников в районах Синьковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 18:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и еще один — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".