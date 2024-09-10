Враг активно шел на позиции СОУ в районе Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Пять раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и еще один — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонные рубежи украинской армии в районе Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции защитников в районах Синьковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.