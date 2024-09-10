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Ворог активно йшов на позиції СОУ в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб

Події 18:12   10.09.2024
Олена Нагорна
Ворог активно йшов на позиції СОУ в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

П’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції захисників у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону.

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Автор: Олена Нагорна
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Ворог активно йшов на позиції СОУ в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб
Ворог активно йшов на позиції СОУ в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб
10.09.2024, 18:12

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 18:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".