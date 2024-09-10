Ворог активно йшов на позиції СОУ в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб

П’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції захисників у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону.