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Біля Вовчанська на Харківщині триває бій, про який Генштаб повідомляв ще вдень

Події 22:45   10.09.2024
Олена Нагорна
Біля Вовчанська на Харківщині триває бій, про який Генштаб повідомляв ще вдень Фото: Генштаб ЗСУ

Неподалік Вовчанська триває єдиний за сьогодні бій на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 13 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

На Харківському напрямку супротивник атакував неподалік Вовчанська. Цей бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Сили оборони відбили десять атак. Бої тривають у районі Лозової.

Читайте також: Ворог активно йшов на позиції СОУ в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 22:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неподалік Вовчанська триває єдиний за сьогодні бій на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 13 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".