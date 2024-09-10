Біля Вовчанська на Харківщині триває бій, про який Генштаб повідомляв ще вдень

Неподалік Вовчанська триває єдиний за сьогодні бій на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 13 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

На Харківському напрямку супротивник атакував неподалік Вовчанська. Цей бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Сили оборони відбили десять атак. Бої тривають у районі Лозової.