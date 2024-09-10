Біля Вовчанська на Харківщині триває бій, про який Генштаб повідомляв ще вдень
Фото: Генштаб ЗСУ
Неподалік Вовчанська триває єдиний за сьогодні бій на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 13 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.
На Харківському напрямку супротивник атакував неподалік Вовчанська. Цей бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Сили оборони відбили десять атак. Бої тривають у районі Лозової.
Читайте також: Ворог активно йшов на позиції СОУ в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Біля Вовчанська на Харківщині триває бій, про який Генштаб повідомляв ще вдень»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 22:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неподалік Вовчанська триває єдиний за сьогодні бій на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 13 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".