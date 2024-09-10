ВС РФ били по спасателям, тушившим пожар после «прилета» в Купянске
Окончательно ликвидировать пожар в городе Купянск на Харьковщине, который возник вследствие удара авиабомбы днем 9 сентября, смогли только сегодня, 10 числа.
«Накануне в полдень вражеская авиация сбросила авиабомбы на центр города Купянска, повлекшие значительные разрушения инфраструктурных объектов и пожары в трех магазинах. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. На время прибытия спасателей ГСЧС огонь охватил площадь в 800 м. кв. Во время пожаротушения враг постоянно наносил повторные удары по данной локации из артиллерии. Несколько раз чрезвычайники были вынуждены отходить в укрытие. Однако как только они возобновляли работы, снова начинались обстрелы», — сообщили в ГСЧС Украины.
На месте обстрела работали 12 спасателей, добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, КАБ, купянск, обстрел, пожары, спасатели, тушили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Окончательно ликвидировать пожар в городе Купянск на Харьковщине, который возник вследствие удара авиабомбы днем 9 сентября, смогли только сегодня, 10 числа.".