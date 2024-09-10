ЗС РФ били по рятувальниках, які гасили пожежу після «прильоту» в Куп’янську

Остаточно ліквідувати пожежу в місті Куп’янськ на Харківщині, яка виникла внаслідок удару авіабомби вдень 9 вересня, змогли лише сьогодні, 10 числа.

«Напередодні опівдні ворожа авіація скинула авіабомби на середмістя Куп’янська, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об’єктів та пожежі у трьох магазинах. За щасливою випадковістю обійшлося без постраждалих. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь охопив площу у 800 м кв. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів по даній локації з артилерії. Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття. Проте тільки-но вони поновлювали роботи, знову починались обстріли», – повідомили у ДСНС України.

На місці обстрілу працювали 12 рятувальників, додали в ДСНС.