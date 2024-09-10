ЗС РФ били по рятувальниках, які гасили пожежу після «прильоту» в Куп’янську
Фото: ДСНС України
Остаточно ліквідувати пожежу в місті Куп’янськ на Харківщині, яка виникла внаслідок удару авіабомби вдень 9 вересня, змогли лише сьогодні, 10 числа.
«Напередодні опівдні ворожа авіація скинула авіабомби на середмістя Куп’янська, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об’єктів та пожежі у трьох магазинах. За щасливою випадковістю обійшлося без постраждалих. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь охопив площу у 800 м кв. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів по даній локації з артилерії. Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття. Проте тільки-но вони поновлювали роботи, знову починались обстріли», – повідомили у ДСНС України.
На місці обстрілу працювали 12 рятувальників, додали в ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, КАБ, куп'янск, обстріл, пожежа, спасатели, тушили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Остаточно ліквідувати пожежу в місті Куп’янськ на Харківщині, яка виникла внаслідок удару авіабомби вдень 9 вересня, змогли лише сьогодні, 10 числа.".