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ЗС РФ били по рятувальниках, які гасили пожежу після «прильоту» в Куп’янську

Події 13:23   10.09.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ били по рятувальниках, які гасили пожежу після «прильоту» в Куп’янську Фото: ДСНС України

Остаточно ліквідувати пожежу в місті Куп’янськ на Харківщині, яка виникла внаслідок удару авіабомби вдень 9 вересня, змогли лише сьогодні, 10 числа.

«Напередодні опівдні ворожа авіація скинула авіабомби на середмістя Куп’янська, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об’єктів та пожежі у трьох магазинах. За щасливою випадковістю обійшлося без постраждалих. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь охопив площу у 800 м кв. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів по даній локації з артилерії. Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття. Проте тільки-но вони поновлювали роботи, знову починались обстріли», – повідомили у ДСНС України.

На місці обстрілу працювали 12 рятувальників, додали в ДСНС.

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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Остаточно ліквідувати пожежу в місті Куп’янськ на Харківщині, яка виникла внаслідок удару авіабомби вдень 9 вересня, змогли лише сьогодні, 10 числа.".