РФ перебросила свежие силы на Харьковщину, чтобы отбить потерянное — Жорин

Российские войска увеличили активность в полосе ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине, сообщил в Telegram замкомандира подразделения Максим Жорин.

Речь идет об увеличении количества штурмов противника, отметил Жорин.

«Враг пытается вернуть территории, утраченные им в результате наших успешных наступательных действий. На направление перебросили свежие силы — мотострелковый полк, который и отправляют на штурмы в первую очередь. За сутки в среднем может быть семь-восемь накатов вражеской пехоты. Но несмотря на такую «настойчивость», позиции свои они не восстановили — а вот потери понесли очень большие», — сообщил замкомандира бригады.

Ранее в 3-й ОШБр сообщили, что 15 августа в результате контратак на Харьковщине взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два километра. Противник потерял около трех сотен солдат и часть техники. Проект DeepState информировал, что эта операция проходила в период с 12 по 15 августа в районе села Нововодяное Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.