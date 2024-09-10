РФ перебросила свежие силы на Харьковщину, чтобы отбить потерянное — Жорин
Российские войска увеличили активность в полосе ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине, сообщил в Telegram замкомандира подразделения Максим Жорин.
Речь идет об увеличении количества штурмов противника, отметил Жорин.
«Враг пытается вернуть территории, утраченные им в результате наших успешных наступательных действий. На направление перебросили свежие силы — мотострелковый полк, который и отправляют на штурмы в первую очередь. За сутки в среднем может быть семь-восемь накатов вражеской пехоты. Но несмотря на такую «настойчивость», позиции свои они не восстановили — а вот потери понесли очень большие», — сообщил замкомандира бригады.
Ранее в 3-й ОШБр сообщили, что 15 августа в результате контратак на Харьковщине взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два километра. Противник потерял около трех сотен солдат и часть техники. Проект DeepState информировал, что эта операция проходила в период с 12 по 15 августа в районе села Нововодяное Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, Максим Жорин, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ перебросила свежие силы на Харьковщину, чтобы отбить потерянное — Жорин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска увеличили активность в полосе ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине, сообщил в Telegram замкомандира подразделения Максим Жорин.".