РФ перекинула свіжі сили на Харківщину, щоб відбити втрачені території – Жорін

Російські війська збільшили активність у смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади на Харківщині, повідомив у Telegram заступник командира підрозділу Максим Жорін.

Йдеться про збільшення кількості штурмів супротивника, зазначив Жорін.

«Ворог намагається повернути території, втрачені ним внаслідок наших успішних наступальних дій. На напрямок перекинули свіжі сили – мотострілецький полк, який і відправляють на штурми в першу чергу. За добу в середньому може бути сім-вісім накатів ворожої піхоти. Але попри таку «наполегливість», позиції свої вони не відновили – а от втрати понесли дуже великі», — повідомив заступник командира бригади.

Раніше у 3-й ОШБр повідомляли, що 15 серпня внаслідок контратак на Харківщині взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулися вглиб фронту майже на два кілометри. Противник втратив близько трьох сотень солдатів та частину техніки. Проєкт DeepState інформував, що ця операція проходила в період з 12 по 15 серпня в районі села Нововодяне Луганської області, що поблизу адмінкордону з Харківщиною.