“Харківський наступ”: у DeepState повідомили, де мала успіх 3-тя штурмова

Операція, яку у 3-й окремій штурмовій бригаді називають «харківським наступом», відбувалася в період з 12 по 15 серпня в районі села Нововодяне Луганської області, що поблизу адмінкордону з Харківщиною.

Про це пише в телеграмі проєкт DeepState.

Тим часом 3-тя ОШБр опублікувала чергове відео початку наступальної операції, перше з GoPro.

«З десантування й відразу у вогневий контакт. Кулеметник окупантів відкрив загороджувальний вогонь, аби не підпустити наших бійців до своєї окопної лінії. Снаряди окупантів розривалися уже поруч», — підписали відео захисники та анонсували згодом ще більше кадрів „харківського наступу“.

Нагадаємо, локація операції 3-ї ОШБр офіційно озвучена не була. У самій бригаді лише повідомляли, що 15 серпня внаслідок контратак на Харківщині взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулися вглиб фронту майже на два кілометри. Противник втратив близько трьох сотень солдатів та частину техніки. У середині липня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляв, що бригада виконує завдання у районі Борової на Харківщині.