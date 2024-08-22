“Чекайте хороших новин”: 3-тя штурмова провела наступ на Харківщині (відео)
3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео свого наступу у Харківській області.
«Десь на Харківщині. Перші кадри наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від 3-ї штурмової!» – підписали відео у своєму телеграм-каналі захисники.
“Маємо хороші новини на своєму напрямку. У зоні відповідальності нашої 3-ї штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом”, – також поінформував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
У середині липня Жорін повідомляв, що бригада виконує завдання у районі Борової на Харківщині.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: 3-я ОШБр, наступ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 14:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео свого наступу у Харківській області.".