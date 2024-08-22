“Чекайте хороших новин”: 3-тя штурмова провела наступ на Харківщині (відео)

3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео свого наступу у Харківській області.

«Десь на Харківщині. Перші кадри наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від 3-ї штурмової!» – підписали відео у своєму телеграм-каналі захисники.

“Маємо хороші новини на своєму напрямку. У зоні відповідальності нашої 3-ї штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом”, – також поінформував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

У середині липня Жорін повідомляв, що бригада виконує завдання у районі Борової на Харківщині.