Жорін – про бої в районі Борової: розбита дивізія РФ і штурмові мотоциклісти

У районі Борової на Харківщині супротивник намагався наступати силами дивізії, вона розбита та втратила свій потенціал, розповів в етері нацмарафону заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

“Пару місяців тому ми опинилися знов на одному з основних напрямків зусиль ворога. І, відверто кажучи, це не дуже прості пару місяців були. Важкі бої весь цей час в районі Борової. Ворог у смузі нашої бригади намагався наступати силами дивізії. На цей час можна констатувати, що дивізія ця розбита. Свій потенціал та наступальні сили здебільшого вона втратила. Саме серед особового складу. Жодного успіху в зоні відповідальності 3-ї штурмової бригади вони не отримали. Майже дивізію вони поклали, але жодного метра не отримали”, – наголосив Жорін.

Він розповів, що наразі у смузі відповідальності 3-ї ОШБр боїв поменшало, штурмові дії окупантів вже не такі інтенсивні й відбуваються здебільшого без залучення техніки.

“Техніка залучається в основному тільки для підвозу, оснащення, підкидання до найближчих точок спішування штурмової піхоти. Штурмові дії й маневри ворог намагається здійснювати виключно за рахунок піхоти, яка зі всіх сторін намагається бігти до наших окопів. Були кумедні випадки, коли сюди перекинули штурмових мотоциклістів, але вони дуже швидко закінчилися. І опитати ми їх не встигли, тому що жоден з них до наших позицій не доїхав живим”, – сказав Жорін.

Оборонці, продовжив він, намагаються знищувати загарбників за допомогою безпілотних роботизованих комплексів.

“Ворог намагається перенести свої зусилля на смуги відповідальності сусідніх бригад, сподіваючись, що там у нього буде більше успіху. На вечір у них закінчується повністю батальйон, через два дні його поповнюють і повертають назад. Їм просто привозять кількісно м’ясо, що відповідає батальйону, і його одразу відправляють вперед”, – зазначив Жорін.

Нагадаємо, проєкт Deep State 18 червня повідомив, що ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова на Харківщині. За даними аналітиків, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10 тисяч солдатів та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 артсистем. У 3-й ОШБр тоді ж інформували, що смуга фронту, де із Луганщиною межує Харківщина, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вихід до села Чернещина та селища Першотравневе, з наступним захопленням селища Борова.