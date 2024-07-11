Ворог хотів зробити прорив, але навіть метр землі не забрав – Жорін про Борову

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін розповів про актуальну ситуацію в селищі Борова на Харківщині, де ворог хотів «здійснити новий наступ».

«Ворог дійсно планував зробити тут прорив і просунутись вперед, проте навіть 1 метр землі забрати не зміг. Наразі в смузі відповідальності 3-ї штурмової ситуація контрольована», – написав Жорін.

За його словами, плани РФ зруйнували за рахунок створення «вогневих мішків», в яких окупантів затягували і знищували – в основному за допомогою БпЛА та піхоти.

«Зараз ворог продовжує спроби проводити тут локальні штурмові дії, але основний його потенціал в смузі відповідальності нашої бригади поки, що збито», – заявив Жорін.

Нагадаємо, проєкт Deep State повідомив, що ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова на Харківщині. За даними аналітиків, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10 тисяч солдатів та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 артсистем.

У 3-й ОШБр поінформували, що смуга фронту, де із Луганщиною межує Харківщина, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вихід до села Чернещина та селища Першотравневе, з наступним захопленням селища Борова.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець заявив, що на Лиманському напрямку супротивник переважає, намагається прорватися до Борової, і зростає небезпека того, що він вийде до річки Оскіл.