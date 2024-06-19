Противник там переважає – Машовець про підготовку “наступу РФ” на Борову

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері «Суспільне. Студія» прокоментував інформацію проєкту Deep State та 3-ї ОШБр, що армія РФ готує новий наступ на селище Борова на Харківщині.

«Той напрямок на Борову, це смуга дій угрупування «Запад» російського. Це 1 танкова армія 20, 25 армії, які діють на Лиманському напрямку. Зростає небезпека того, що противник вийде до річки Оскіл. Річ у тому, що противник там переважає, він там створив перевагу у силах і засобах суттєво. Він намагається прорватися до Борової», – сказав Машовець.

Він також зазначив, що наразі ворог «змістив зусилля» з Куп’янського напрямку, трохи південніше. Шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

«Побачимо, чи вдасться їм прорватися. На тому напрямку в районі Берестового був небезпечний прецедент того, що противник просунувся в тактичній зоні в глибину системи оборони ЗСУ», – додав Машовець.

На Харківському напрямку, за словами експерта, росіяни перейшли до оборони, проводять перегрупування.

«Очевидно, що Вовчанськ вони зараз не можуть взяти тими наявними силами. Вони річку Вовчу так і не форсували на цьому напрямку, ні західніше Вовчанська, ні східніше. Противник бажає прорватися на цьому напрямку, але масштаб наступальних дій впав», – розповів експерт.

Нагадаємо, проєкт Deep State повідомив, що ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова на Харківщині. За даними аналітиків, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10 тисяч солдатів та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 артсистем.

У 3-й ОШБр поінформували, що смуга фронту, де із Луганщиною межує Харківщина, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вихід до села Чернещина та селища Першотравневе, з наступним захопленням селища Борова.