Противник там преобладает – Машовец о подготовке «наступления РФ» на Боровую

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире «Суспільне. Студія» прокомментировал информацию проекта Deep State и 3-й ОШБр, что армия РФ готовит новое наступление на поселок Боровая на Харьковщине.

«То направление на Боровую, это полоса действий группировки «Запад» РФ. Это 1 танковая армия 20, 25 армии, действующие на Лиманском направлении. Возрастает опасность того, что противник выйдет к реке Оскол. Дело в том, что противник там преобладает, он там создал преимущество в силах и средствах существенно. Он пытается прорваться к Боровой», – сказал Машовец.

Он также отметил, что сейчас враг «сместил усилия» с Купянского направления, чуть южнее. Ищет слабые места в обороне ВСУ.

«Увидим, удастся ли им прорваться. В том направлении в районе Берестового был опасный прецедент того, что противник продвинулся в тактической зоне в глубину системы обороны ВСУ», — добавил Машовец.

На Харьковском направлении, по словам эксперта, россияне перешли к обороне, проводят перегруппировку.

«Очевидно, что Волчанск они сейчас не могут взять имеющимися силами. Они реку Волчью так и не форсировали на этом направлении, ни западнее Волчанска, ни восточнее. Противник желает прорваться на этом направлении, но масштаб наступательных действий упал», – рассказал эксперт.

Напомним, проект Deep State сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем.

В 3-й ОШБр проинформировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.