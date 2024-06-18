Россияне усиливают атаки у Боровой, чтобы выйти на границы Луганщины — ВСУ

Полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня один из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выйти до сел Чернещина — Первомайское, с последующим захватом поселка Боровая, сообщили в 3-й ОШБр.

Против подразделений бригады ВСУ воюют 3-я и 144-я дивизии 20-й армии рф.

«Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБ и химическое оружие», — рассказали в 3-й ОШБр.

С мая бойцы бригады уничтожили около 1070 россиян, почти 2290 ранили.

«На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат из России еженедельно», — отметили бойцы ВСУ.

Несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже больше месяца удерживать рубежи.