Россияне усиливают атаки у Боровой, чтобы выйти на границы Луганщины — ВСУ
Полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня один из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выйти до сел Чернещина — Первомайское, с последующим захватом поселка Боровая, сообщили в 3-й ОШБр.
Против подразделений бригады ВСУ воюют 3-я и 144-я дивизии 20-й армии рф.
«Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБ и химическое оружие», — рассказали в 3-й ОШБр.
С мая бойцы бригады уничтожили около 1070 россиян, почти 2290 ранили.
«На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат из России еженедельно», — отметили бойцы ВСУ.
Несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже больше месяца удерживать рубежи.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Борова, Боровая, ВСУ, Луганщина, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 16:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня один из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выйти до сел Чернещина — Первомайское, с последующим захватом поселка Боровая, сообщили в 3-й ОШБр.".