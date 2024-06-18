Россияне попытаются повторить наступление на Боровую — Deep State

Враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине, сообщает аналитический проект Deep State.

По их данным, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10000 человек личного состава и около 450 ВВТ, из которых 200 артсистем. Цель, вероятно, – попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую.

«Кацапы развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии «шторм v», «черная мамба», «фиксики» и «чвк патриот». Для поддержки порядка прибыло подразделение БАРС-14″, — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что последние три недели враг проводит подготовительные мероприятия в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ. Происходят непрерывные штурмы позиций 3 ОШБр.

«Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывает от 2 до 4 сотен свежемобилизованных кацапов. Этого хватает как для пополнения, так и для наращивания группировки. Пока тактика «мясных штурмов» не дала существенного результата только за счет того, что на участке находится сильная бригада. Но подчеркиваем, что силы далеко не равны», — добавили в Deep State.

По их информации, противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а потом уже на Первомайское-Чернещина.

«Исходя из данной ситуации, важно не повторить прошлогодних ошибок, так как уровень управления войсками у кацапов несколько вырос. Вызывает беспокойство и наличие значительного числа наемников, которые в основном используются для штурмовых, а не оборонительных действий», — подчеркнули в Deep State.