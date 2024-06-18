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На Харьковском направлении враг атакует в районе Волчанска — Генштаб

Происшествия 10:44   18.06.2024
Оксана Горун
На Харьковском направлении враг атакует в районе Волчанска — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 10:00 18 июня сообщил, что сейчас идут две атаки россиян в районе Волчанска, а на Купянском направлении — еще четыре боевых столкновения.

«На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За вчерашние сутки на Харьковском направлении захватчики потеряли 168 человек живой силы, из них 55 – безвозвратно. Уничтожен один российский танк, одна боевая бронированная машина и два автомобиля. Поврежден еще один танк, артиллерийская система и автомобиль. Поражены 16 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами», — сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении с начала суток идут четыре боевые столкновения: в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

Читайте также: «Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 10:00 18 июня сообщил, что сейчас идут две атаки россиян в районе Волчанска, а на Купянском направлении — еще четыре боевых столкновения".