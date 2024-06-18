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На Харківському напрямку ворог атакує в районі Вовчанська – Генштаб

Події 10:44   18.06.2024
Оксана Горун
На Харківському напрямку ворог атакує в районі Вовчанська – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 18 червня повідомив, що зараз йдуть дві атаки росіян у районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку – ще чотири бойові зіткнення.

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована. За вчорашню добу на Харківському напрямку загарбники втратили 168 осіб живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами”, – повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку з початку доби йдуть чотири бойові зіткнення: в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

Читайте також:  “Росіяни в патовій ситуації” — Коваленко про Харківський напрямок

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 18 червня повідомив, що зараз йдуть дві атаки росіян у районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку – ще чотири бойові зіткнення".