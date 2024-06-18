На Харківському напрямку ворог атакує в районі Вовчанська – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 18 червня повідомив, що зараз йдуть дві атаки росіян у районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку – ще чотири бойові зіткнення.
“На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована. За вчорашню добу на Харківському напрямку загарбники втратили 168 осіб живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами”, – повідомили в Генштабі.
На Куп’янському напрямку з початку доби йдуть чотири бойові зіткнення: в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, генштаб, купянское направление, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 18 червня повідомив, що зараз йдуть дві атаки росіян у районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку – ще чотири бойові зіткнення".