Росіяни спробують повторити наступ на Борову на Харківщині – Deep State

Ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова, повідомляє аналітичний проєкт Deep State.

За їхніми даними, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10000 осіб особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем. Мета, ймовірно, — спроба повторити торішній наступ на Борову.

«Кацапи розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність «шторм v», «чорна мамба», «фіксики» та «чвк патріот». Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді прощупування слабких місць в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми позицій 3 ОШБр.

«Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибуває від 2 до 4 сотень свіжомобілізованих кацапів. Цього вистачає як для поповнення, так і для нарощення угрупування. Поки що тактика «м’ясних штурмів» не дала суттєвого результату лише за рахунок того, що на ділянці перебуває сильна бригада. Але наголошуємо, що сили далеко не рівні», – додали в Deep State.

За їхньою інформацією, противник планує повторити торішній стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.

«Виходячи з даної ситуації, важливо не повторити минулорічних помилок, бо рівень управління військами у кацапів дещо виріс. Викликає занепокоєння й наявність значного числа найманців, яких в основному використовують для штурмових, а не оборонних дій», – підкреслили в Deep State.