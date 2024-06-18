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Росіяни посилюють атаки біля Борової, щоб вийти на кордони Луганщини – ЗСУ

Події 16:23   18.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни посилюють атаки біля Борової, щоб вийти на кордони Луганщини – ЗСУ

Смуга фронту, де  з Луганщиною  межує Харківщина, сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вийти до сіл Чернещина – Первомайське, з наступним захопленням селища Борова, повідомили у 3-й ОШБр.

Проти підрозділів бригади ЗСУ воюють 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії рф. «Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю», – розповіли в 3-ій ОШБр.

Від травня бійці бригади знищили близько 1070 росіян, майже 2290 — це поранені.

«На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат зс рф щотижня», – зазначили бійці ЗСУ.

Попри переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смуга фронту, де  з Луганщиною  межує Харківщина, сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вийти до сіл Чернещина – Первомайське, з наступним захопленням селища Борова, повідомили у 3-й ОШБр.".