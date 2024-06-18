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Не нужно поднимать информацию, что враг уже наступает — Волошин о Боровой

Общество 19:12   18.06.2024
Елена Нагорная
Не нужно поднимать информацию, что враг уже наступает — Волошин о Боровой

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона прокомментировал информацию проекта Deep State и 3-й ОШБр, что войска РФ готовят наступление на поселок Боровая Харьковской области.

«Сейчас не нужно паниковать, поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает. Руководству ВСУ, высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры. То есть о враге все известно. Наверное, озвучит эту информацию Главное управление разведки, какие подразделения стоят там против нас. Я скажу от нашей группировки, что Силы обороны и ВСУ обороны готовы к любому развитию событий. И наши защитники дадут адекватный ответ на том направлении», — сказал Волошин.

Напомним, проект Deep State сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем.

В 3-й ОШБр проинформировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 19:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона прокомментировал информацию проекта Deep State и 3-й ОШБр, что войска РФ готовят наступление на поселок Боровая Харьковской области.".