Не треба підіймати інформацію, що ворог уже наступає – Волошин про Борову
Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону прокоментував інформацію проєкту Deep State та 3-ї ОШБр, що війська РФ готують наступ на селище Борова Харківської області.
“Наразі не потрібно панікувати, підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог вже наступає. Керівництву ЗСУ та вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи. Тобто про ворога все відомо. Напевно, озвучить цю інформацію Головне управління розвідки, які підрозділи стоять там проти нас. Я скажу від нашого угруповання, що Сили оборони та ЗСУ оборони готові до будь-якого розвитку подій. І наші захисники дадуть адекватну відповідь на тому напрямку”, – сказав Волошин.
Нагадаємо, проєкт Deep State повідомив, що ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова на Харківщині. За даними аналітиків, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10 тисяч солдатів та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 артсистем.
У 3-й ОШБр поінформували, що смуга фронту, де із Луганщиною межує Харківщина, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вихід до села Чернещина та селища Першотравневе, з наступним захопленням селища Борова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, волошин, наступ, Харків, хортица;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 19:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону прокоментував інформацію проєкту Deep State та 3-ї ОШБр, що війська РФ готують наступ на селище Борова Харківської області".